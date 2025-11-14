Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Kai Trump
© Getty

Nur Letzte

Trump-Enkelin (18) versemmelt ihr Profi-Debüt

14.11.25, 07:30
Teilen

Bei ihrem viel beachteten Debüt als Profi-Golferin hat Kai Trump, die 18-jährige Enkelin des US-Präsidenten Donald Trump, eine Enttäuschung hinnehmen müssen.

Die Teenagerin beendete den ersten Tag des Frauen-Golfturniers "The Annika" abgeschlagen als Letzte. 83 Schläge im Pelican Golf Club in Florida bedeuteten für die Tochter von Trumps Sohn Donald Jr. am Ende Rang 108. Sie brauchte 19 Versuche mehr als Spitzenreiterin Haeran Ryu aus Südkorea.

"Ich war definitiv nervöser als erwartet", sagte Kai Trump, die dank einer Sponsoreneinladung erstmals auf der LPGA-Tour starten durfte und sich in ihrem letzten Highschool-Jahr befindet. "Ich fand, ich habe viele gute Schläge gemacht. Viele gute Schläge landeten einfach an den falschen Stellen."

Kai Trump
© Getty

Beim mit 3,25 Millionen Dollar dotierten Turnier kam sie auf zwei Double Bogeys (zwei Schläge über Par, der Anzahl der vorgegebenen Versuche) sowie neun Bogeys (ein Schlag über Par). "Ich war die ganze Zeit nervös, ohne Zweifel", sagte Trump. "Ich fand trotzdem, dass ich mich für meine erste Teilnahme als jüngste Spielerin im Feld ganz gut geschlagen habe."

Kai Trump
© Getty

Berühmte Förderer

Neben Großvater und Hobby-Golfer Donald Trump, der nicht live vor Ort dabei war, hat sie mit Tiger Woods einen weiteren sehr bekannten Förderer. Der US-Superstar gewann als Golfer 15 Major-Titel und ist seit März mit ihrer Mutter Vanessa Trump liiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden