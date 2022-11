China holt Turn-WM-Titel zurück

Bei der Turn-WM in Liverpool haben sich Chinas Herren den Titel zurückgeholt.

Die Turner aus China haben bei den Weltmeisterschaften in Liverpool zum insgesamt 13. Mal den Titel im Mannschaftswettbewerb der Männer gewonnen und damit einen Rekord aufgestellt. Die Olympia-Dritten von Tokio triumphierten am Mittwoch vor 4.000 Zuschauern in der M&S Bank Arena der britischen Hafenstadt mit 257,858 Punkten vor Japan (253,395) und Gastgeber Großbritannien (247,229). Die drei Medaillengewinner sind bereits für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert.

Die Qualifikation am Montag hatte Japan mit acht Punkten Vorsprung gewonnen. Doch im von zahlreichen Stürzen geprägten Finale schlichen sich auch beim Olympia-Zweiten zu viele Fehler ein. U.a. fiel Mehrkampf-Olympiasieger Daiki Hashimoto vom Reck. Olympiasieger und Titelverteidiger Russland ist derzeit wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine für Veranstaltungen des Turn-Weltverbandes (FIG) gesperrt. Österreichs Riege schied in der Qualifikation als 24. aus.