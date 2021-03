Video zeigt Horror-Verletzung beim Bankdrücken

Vorsicht: Die schrecklichen Szenen sind nichts für schwache Nerven.

Der Brite Ryan Crowley (23) holt tief Luft und versucht die 220-Kilogramm-Langhantel zu stemmen. Er versucht alles um das Gewicht zu heben, doch dann der Schreckmoment: Ein Brustmuskel reißt! Der Bodybuilder schrie, kippte von der Bank und wälzte sich unter Schmerzen am Boden des Gyms in Dubai. Crowley hatte Glück im Unglück, dass sein Trainingspartner Larry Wheels zur Stelle war, der die Hantel festhielt und so verhinderte, dass sie Crowley auf den Oberkörper fiel.

"Ich kann nicht glauben, was passiert ist. Mein Brustmuskel hat sich komplett vom Knochen gelöst", schrieb Crowley auf seinem Instagram-Account:

Inzwischen wurde er operiert. Die OP war für eine Stunde angesetzt, dauerte aber wegen der schwere der Verletzung ganze vier Stunden: "Weil sich die Sehne vom Knochen und der Muskel von der Sehne gelöst haben", erklärte Crowley.

Zumindest konnte der verletzte Bodybuilder ein paar Tage nach der OP wieder lächeln, wie man auf Instagram-Fotos sehen kann, aber: "Ich habe immer noch starke Schmerzen, mein ganzer Körper ist von den Zehen bis zu den Händen angeschwollen, mein Magen ist extrem aufgebläht", berichtet der 23-Jährige.