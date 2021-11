Doppler/Horst starten mit neue Partner durch

Die Beach-Volleyballer Clemens Doppler und Alexander Horst haben ihre neuen Spiel-Partner gefunden.

Der 41-jährige Doppler wird mit dem 33-jährigen Thomas Kunert Turniere bestreiten, der 38-jährige Horst mit dem 29-jährigen Saalfeldner Julian Hörl. Zusätzlich zur Fortsetzung der aktiven Laufbahn werden sie in einem Mentoring-Programm jüngere Spieler auf ihre Laufbahn vorbereiten.

Die beiden Vize-Weltmeister von 2017 hatte sich heuer entschieden, ihren gemeinsamen sportlichen Weg nach zehn Jahren zu beenden, die Karriere aber fortzusetzen. "Die Zielsetzung ist klar - auch wenn die Startposition schwierig ist - wir wollen zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris", sagte Horst. "Julian ist extrem ehrgeizig und ein Vorzeigeprofi, seine Handlungshöhen am Block und Angriff sind absolut top."

Doppler wird vermehrt national spielen, will aber auch international noch antreten. "Thomas Kunert ist dafür ein optimaler Partner, er ist national top, hat internationale Punkte und hat auch bereits viel Erfahrung bei Workshops, die sicher auch einen gewissen Anteil in meiner künftigen Karriere haben werden." Der Mentoring-Gruppe um den 21-jährigen Salzburger Paul Pascariuc gehören auch Laurenz Leitner (20), Timo Hammarberg (17) und Tim Berger (16) an.