Hypo Tirol holte zwölften Volleyball-Meistertitel

Hypo Tirols Volleyball-Männer haben sich zum zwölften Mal zum österreichischen Meister gekrönt.

Der Titelverteidiger feierte am Samstag gegen den TSV Hartberg einen 3:0-(21,19,19)-Auswärtssieg und setzten sich damit in der "best of seven"-Finalserie mit 4:0 durch. Auch in ihrer zweiten Saison nach einem fünfjährigen Exil in Deutschland avancierten die Tiroler zu Österreichs Nummer eins und nahmen zudem Revanche an den Hartbergern für das verlorene Cup-Semifinale.

Neben dem Pokal-Match verloren Tirol in dieser Saison nur ein Match - in der Halbfinal-Serie gegen Aich/Dob, die 3:1 endete. Die 18 Partien im Grunddurchgang wurden allesamt gewonnen. Gegen die überlegene Hypo-Truppe gab es für die Hartberger bei ihrer ersten Final-Teilnahme in der Vereinsgeschichte nichts zu holen.

Noch offen ist das Duell um AVL-Endrang drei. Aich/Dob kam gegen Waldviertel zu einem 3:2-(17,20,-25,-26,10)-Heimerfolg und glich in der "best of three"-Serie aus. Die Entscheidung fällt am kommenden Samstag (19.00 Uhr) in Zwettl.