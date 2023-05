Wasserski-Sportler stirbt mit nur 18 Jahren

"Mourinho-Style par excellence": So kam Roma ins Europa-League-Finale Für Jose Mourinho ist der Aufstieg zum alleinigen Europacup-Sieg-Rekordtrainer nur eine Hürde entfernt. Der Portugiese schaffte am Donnerstag mit der AS Roma dank 0:0 gegen Leverkusen den Sprung ins Finale der Europa League und peilt seinen sechsten Titel auf europäischer Fußball-Clubebene an.