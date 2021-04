Wraber verlor bei EM gegen Caljouw

Österreichs Badminoton-Hoffnung Luka Wraber muss sich bei der EM in Kiew der Nummer 5 des Turniers geschlagen geben.

Österreichs Olympia-Kandidat Luka Wraber hat am Mittwoch sein Auftakt-Einzel bei den Badminton-Europameisterschaften in Kiew nach einem Freilos in der zweiten Runde gegen den als Nummer fünf gesetzten Niederländer Mark Caljouw in 27 Minuten mit 10:21,11:21 verloren. Wraber hat trotz der frühen Niederlage gute Chancen auf eine Teilnahme an den Tokio-Spielen, er liegt im bereinigten, ausschlaggebenden Ranking auf den Qualifikationsplätzen. Stichtag ist der 15. Juni.



Auch für die beiden rot-weiß-roten Mixed-Doppel gab es Auftakt-Niederlagen. Katharina Hochmeir/Philip Birker unterlagen den Türken Zehra Erdem/Emre Sonmez 1:2 (18,-19,-10), Serena Au Yeong/Dominik Stipsits dem finnisch-tschechischen Duo Alzbeta Basova/Anton Kaisti 0:2 (-16,-16). Am Dienstag waren Au Yeong/Hochmeier im Doppel ausgeschieden, Stipsits/Pirker zogen ins Achtelfinale ein.