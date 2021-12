Wrestling-Star Jimmy Rave stirbt mit nur 39 Jahren

Die Wrestling-Welt trauert um einen ihrer Stars. Jimmy Rave (James Michael Guffey) ist im Alter von nur 39 Jahren gestorben. Der US-Amerikaner hatte lange mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

The NWA is saddened to hear of the passing of former Jr. Heavyweight Champion Jimmy Rave. Our thoughts are with his friends and family during this time. pic.twitter.com/hFiH8myskm

Jimmy Rave begann 1999 mit seiner Karriere, vier Jahre später gelang ihm bei Ring of Honor der große Durchbruch. 2005 durfte Guffey dann auch in der WWE bei „Sunday Night Heat“ antreten.

In den folgenden Jahren kämpfte der Wrestler mit Drogenproblemen und war immer seltener im Kampfring zu sehen. Letztes Jahr hat sich der US-Amerikaner mit MRSA-Staphylokokken (bekannt als Krankenhaus-Keime) infiziert. Die Ärzte mussten zunächst seinen linken Arm, später dann beide Beine amputieren.

Apparently it's time for me to come clean. This past June I began having trouble walking & went to my surgeon. He determined I had MRSA in both legs & they needed to be amputated immediately. Promoters can tell you along with my peers, I've had a history w/this and would cancel pic.twitter.com/OnU2LgrKQt