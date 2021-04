Zwei Österreicher beim Giro am Start

Nach den Frühlings-Klassikern stehen die großen Rad-Rundfahrten vor der Tür - Beim Giro d'Italia ab 8. Mai greifen auch zwei Österreicher an.

Mit Felix Großschartner und Matthias Brändle werden aller Voraussicht nach zwei Österreicher am Giro d'Italia teilnehmen. Das Duo scheint in der provisorischen Startliste der am 8. Mai in Turin beginnenden Italien-Radrundfahrt auf, die am Dienstag veröffentlicht wurde.



Großschartner darf sich im Bora-Team nach seinem Etappensieg bei der Tour of the Alps wohl Hoffnungen auf einige Freiheiten machen, nomineller Kapitän ist aber der Deutsche Emanuel Buchmann. Für den im Vorjahr bei der Vuelta a Espana neuntplatzierten Oberösterreicher ist es die dritte Giro-Teilnahme nach 2017 und 2018. Brändle steht zum fünften Mal am Start, der Vorarlberger wird im Israel-Team viele Helferdienste für Dan Martin leisten müssen und in den Einzelzeitfahren am ersten und am letzten Tag zu überzeugen versuchen.

Rad-Rüpel Groenewegen vor Comeback

Zu den Topanwärtern auf den Gesamtsieg zählen Simon Yates, der Vorjahreszweite Jai Hindley, Romain Bardet, Joao Almeida, Pello Bilbao, Hugh Carthy und Egan Bernal. Letztgenannter laborierte zuletzt aber wieder an Rückenproblemen. Sein Ineos-Teamkollege und Titelverteidiger Tao Geoghegan Hart ist diesmal nicht dabei.



Besonders brisant ist aber vor allem der Kader von Jumbo Visma. Während sich die Stars des belgischen Teams rund um Primoz Roglic auf den Titelangriff bei der Tour de France vorbereiten feiert Skandal-Profi Dylan Groenewegen nach einjähriger Sperre ausgerechnet beim Giro sein Comeback. Der Niederländer war im Vorjahr der Schuldige beim Horrorcrash von Fabio Jakobsen bei der Polen-Rundfahrt und wurde in weiterer Folge bis Ende April vom Radsportverband gesperrt. Eigentlich hätte Groenewegen sich auf kleiner Bühne im Rahmen der Ungarn-Rundfahrt im Profi-Sport zurückmelden sollen. Doch Umplanungen bei Jumbo ermöglichen dem 27-Jährigen jetzt die Rückkehr auf die große Bühne.