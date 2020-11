Alaba gedenkt der Terror-Opfer in Wien

Tausende Kerzen stehen an den Schauplätzen der Terror-Nacht in Wien. Auch Fußball-Star David Alaba besuchte die Orte des Grauens um der Opfer zu gedenken.

Wien. Es sind Ort der Trauer und des Trostes: Die Menschen brachten viele Kerzen und Blumen an die Schauplätze der Terror-Nacht in Wien, als Ausdruck des Gedenkens an die vier Todesopfer und mehr als 20 Verletzten. Zahlreiche Stadtbewohner besuchen die Orte und halten inne. Auch David Alaba, der in seiner Heimatstadt zu Besuch ist, gedachte der Opfer.

Er postete ein Bild von sich am Schwedenplatz vor dem Trauer-Ort, an dem in der Terror-Nacht ein 39-Jähriger erschossen wurde. "Zuhause in meiner Heimatstadt Wien ... und alle meine Gedanken sind bei den Opfern, den Verletzten und deren Verwandten, die von der schrecklichen Terror-Attacke betroffen waren", schreibt der Bayern-Star auf Instagram.

"Wir müssen für den Frieden in unserer Welt zusammenhalten. Gott segne euch alle", schließt Alaba sein Gedenk-Posting.