Bayern-Star Davies narrt David Alaba

Bayern-Star Alphonso Davies erlaubte sich einen Scherz mit seinen bayrischen Teamkollegen.

Alphonso Davies hat die Herzen der Bayern-Fans längst erobert. Mit engagierten und hochklassigen Leistungen sorgte der Youngster vergangene Saison für denkwürdige Momente und war einer der Erfolgsgaranten beim Triple-Erfolg des deutschen Rekordmeisters.

Momentan setzt den kanadischen Nationalspieler ein Bänderriss im Sprunggelenk außer Gefecht. Bis vorraussichtlich Anfang Dezember muss Davies auf ein Comeback auf den Platz warten. In der Zwischenzeit triebt der Hobby-Entertainer üble Scherze mit seinen bayrischen Teamkollegen.

So rief er vor Kurzem Robert Lewandowski, der sich im Kreis der polnischen Nationalmannschaft aufhielt, per Video-Chat an um ihm gleich darauf zu sagen, dass er momentan nicht reden könne und ihn zurückrufen würde. Ein weiterer Scherz-Anruf ging an ÖFB-Star David Alaba, den Davies erreichte als dieser schon im Bett lag. Beim Defensiv-Kollegen zog der kanadische Witzbold ebenso seinen Streich durch. Die Folge: Ein sichtlich müder Alaba verstand gar nicht um was es ging. Im Hintergrund hört man den lachenden Scherze-Treiber Davies.