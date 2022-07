David Alaba zeigt sein Hardcore-Workout

Rocky lässt grüßen: Auf Instagram gibt David Alaba Einblicke in sein Trainingsprogramm und lässt seine Muckis spielen.

Von nichts kommt nichts: Auf Instagram zeigt David Alaba sein knallhartes Trainingsprogramm. Sein Workout beinhaltet Battle-Row-Übungen, Gewichteheben und HIIT-Moves. Das Instagram-Video hatte nach 10 Stunden bereits mehr als 100.000 Aufrufe.

Heute wird David Alaba wieder bei Real Madrid zum Mannschaftstraining erwartet. Die Erwartungen in der spanischen Hauptstadt könnten nicht höher sein. Die Madrilenen gewann in der abgelaufenen Saison das Double aus Champions League und nationaler Meisterschaft. Dieses Jahre will man an diese Erfolge anknüpfen.