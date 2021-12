Ex-Formel-1-Star Alesi in Polizeigewahrsam

Das ging nach hinten los! Frankreichs Ex-Formel-1-Pilot Jean Alesi wurde laut der Nachrichtenagentur "AFP" nach einem unglücklichen Feuerwerksscherz in Gewahrsasm genommen.

Der 57-Jährige zündete demnach einen Böller bei einer Baufabrik in Avignon, in weiterer Folge soll es zu Sachschäden gekommen sein. Zum Glück gab es keine Verletzten. Mit einem BMW soll Alesi im Anschluss geflüchtet sein, sein Bruder saß vermutlich dabei am Steuer.

Zunächst wurde sein Bruder in Haft genommen. Beim Versuch die Situation auf der Polizeistation aufzuklären, wurde Alesi selbst in Gewahrsam genommen. Der ehemalige F1-Star gab zu , dass er und sein Sohn im Auto saßen und dass er die Böller, die in Italien gekauft wurden, zur Baufabrik seines Schwagers brachte. Die Wucht und den Schaden der Explosion hatte Alesi nicht erwartet, so der Staatsanwalt von Nimes.

Auf Alesi und seinen Sohn kommt nun ein Gerichtsverfahren zu. Doch frühestens im Jahr 2023. Die Rollen der Beiden muss bis dahin noch geklärt werden.

Alesi fuhr von 1989 bis 2001 insgesamt 201 Formel-1-Rennen. Er holte einen Sieg und 32 Podestplätze