Hingucker: Ex-Miss Kroatien Ivana Knöll versext Champions-League-Finale

Beim Finale der Champions League starren stets Millionen Fans gebannt auf das Geschehen am Rasen. In Istanbul zog Ivana Knöll vor dem Anpfiff auf der Tribüne die Blicke auf sich.

Bei der Fußball-WM in Katar im vergangenen Winter verdrehte die dunkelhaarige Schönheit den Scheichs im prüden Wüsten-Staat den Kopf, nun sorgt sie auch beim Finale der Champions League in der türkischen Metropole Istanbul für Aufregung: Ivana Knöll.

Die Model-Influencerin wurde vor einigen Jahren als Miss Kroatien bekannt, danach fiel sie immer wieder bei großen Fußball-Events durch ihre knappen Outfits auf. Auch vor dem Showdown zwischen ManCity und Inter zeigte Knöll viel Haut und verzückte die Fans mit ihren sexy Posen.

Auch wenn keine kroatische Mannschaft auf dem Feld stand, blieb Knöll ihren Wurzeln treu und präsentierte sich in mit rot-weißem Schachbrettmuster in Anlehnung an das historische Wappen Kroatiens.

Was natürlich auch nicht fehlen durfte? Das obligatorische Instagram-Posting für ihre 3,3 Millionen Follower.