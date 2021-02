Der Liverpool-Trainer hätte insgesamt 15 Tage in Quarantäne müssen, wenn er zur Beerdigung seiner Mutter nach Deutschland gereist wäre.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp kann nicht mal Abschied von seiner Mutter nehmen, die am 19. Jänner im Alter von 81 Jahren gestorben war. Der Grund: die verschärften Einreisen aus England. Mit einem negativen Test hätte der Deutsche zum Begräbnis in den Schwarzwald reisen können - allerdings nur nach einer zehntägigen Quarantäne - plus fünf zusätzliche Tage Quarantäne bei einer Rückkehr nach England. Somit hätte Klopp vier Liverpool-Spiele verpasst.

Der „Schwarzwälder Bote“ zitiert Jürgen Klopp mit den Worten: „Dass ich bei der Beerdigung nicht dabei sein kann, ist den fürchterlichen Zeiten geschuldet. Sobald es die Umstände zulassen, werden wir eine wundervolle, ihr entsprechende Gedenkfeier abhalten.“

Auch der FC Liverpool kondolierte per Twitter: "You'll never walk alone, Jürgen."