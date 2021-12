Kurioses Sex-Verbot für Youtube Boxer

Um für einen weiteren Showkampf in Bestform zu sein, nimmt Youtube-Boxer Logan Paul sogar Sex-Entzug in Kauf - seiner Freundin gefällt das gar nicht...

Youtube-Superstar Logan Paul steigt ein erneut für einen Showkampf in den Ring! Dieses Mal heißt der Gegner des 24-Jährigen mit Ex-UFC-Champion Tyron Woodley. Um im Kampf gegen den ehemaligen Profi zu bestehen, hat sich Paul sogar den "Keuschheitsgürtel" angelegt: Also kein Sex bis zum letzten Gongschlag!

Für Freundin Juia Rose offenbar eine regelrechte Qual. Auf Instagram zählt die hübsche Herzdame des Hobby-Fighters schon die Tage bis zur Aufhebung des Verbots. Mit pikanten Fotos gibt sie ihrem Liebling schon einen kleinen Vorgeschmack, was ihn nach dem Boxkampf erwarten wird.

Pauls Trainer BJ Flores weiß: "Wenn er Sex hat, dann ist er nicht so gut, er ist nicht so schnell oder so heftig oder aggressiv."

Der US-Amerikaner ist vor dem Ring-Duell voll fokussiert: "Wenn ich dadurch, dass wir eine Zeit lang keinen Sex haben, ein halbes Prozent besser werde, dann nehme ich das in Kauf."