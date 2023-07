Liebes-Überraschung bei Robert Lewandowski

Der Barca-Star überrascht mit einem privaten Instagram-Posting.

Nachdem er in seiner ersten Spielzeit beim FC Barcelona bereits den Meistertitel holen konnte, will Robert Lewandowski diese Saison auch in der Champions League angreifen. Ehe der 34-Jährige in die neue Vorbereitung startet, lässt der Pole nun mit einem privaten Posting aufhorchen Lewandowski hat seine Anna noch einmal geheiratet!

Auf Instagram postete der Superstar drei Fotos von der neuerlichen Traumhochzeit. Der Torjäger trägt dabei ebenso wie seine Ehefrau weiß. Dazu schreibt das Paar: „We did it again!!!“

Robert und Anna sind bereits seit 2007 ein Paar und haben 2013 geheiratet. Die beiden Töchter Klara und Laura vervollständigen das Familienglück.