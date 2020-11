Maradonas unvergessliche Fußball-Momente

Der kleine argentinische Wirbelwind sorgte für unvergessliche Momente auf dem Fußballfeld.

Diego Armando Maradona Franco war ohne Zweifel ein Genie auf dem Fußballplatz. Der wirbelnde Argentinier war in der Lage,magische Momente auf dem Raen zu erzeugen, wie es nur wenige andere konnten - wie der englische WM-Jahrgang 1986 bezeugen kann. Seine Leistungen für Argentinien, Boca Juniors, Barcelona und Napoli sind legendär.

Hier werfen wir einen Blick zurück auf seine außergewöhnlichsten Leistungen:

Weltjugendmeisterschaft 1979

Argentinien gewann das Turnier und schlug Indonesien (5: 0) und Polen (4: 1) in der Gruppenphase (ebenfalls mit 1: 0 gegen Jugoslawien). Maradona lieferte drei der Tore. Algerien fertigte man im Viertelfinale mit 5: 0 ab, Uruguay im Halbfinale und die Sowjetunion mit 3: 1 im Finale. Maradona netzte in jedem Ko-Spiel und ließ seine überragende Klasse im Finale ein weiteres Mal aufblitzen.

Selbstverständlich wurden die außergwöhnlichen Taten Maradonas mit dem Goldene Ball für den besten Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Argentinien 2: 1 England, Viertelfinale der Weltmeisterschaft 1986

Im Halbfinale traf Maradon mit Argentinien auf Belgien. Der wieselflinke Stürmer schrieb in dieser Partie Fußballgeschichte.Über seine Tore sprechen die Menschen noch heute.

Im brisanten Duell der einstigen Kriegsgegner Argentinien und England schlug der Star dieser WM, Diego Maradona, die Fairness mit Fäusten. Einen Querschläger vor dem englischen Tor boxte er mit der Hand vor Peter Shilton ins Tor, da er mit dem Kopf nicht mehr ran kam. Sein schlitzohriges Geständnis ist heute Legende: "Es war die Hand Gottes und der Kopf Maradonas!".

Doch nur die Engländer konnten ihm an diesem Tag böse sein, den Rest der Welt versöhnte er schon drei Minuten mit einem Sololauf über 40 Meter, der zum Tor des Jahrhunderts gewählt wurde.

Napolis zweiter Scudetto, 1990

Nachdem Napoli versucht hatte, seinen Titel zweimal zurückzugewinnen, war es Maradona, der an den mailänder Klubs Rache nahm. Napoli war 1987-88 hinter dem AC Milan Zweiter geworden (Maradona erzielte mit 15 Toren die meisten in der Serie A) und 1988-89 hinter Inter, hatten aber keine Lust, wieder zu verlieren.

Napoli startete blendend in die Saison in den ersten 16 Spielen kassierte man nur 12 Gegentore. Maradona sorgte einmal mehr für außergewöhnliche Momente. In der Hinrunde erzielte er ein Tor und legte sieben weitere auf (der Höhepunkt war ein glänzendes Tor und zwei Vorlagen beim 3:0-Sieg gegen den AC Mailand).

Er setzte die zweite Saisonhälfte in ähnlicher Form fort: 10 Tore in Napolis letzten 15 Spielen der Saison (von denen er zwei verpasste) trugen zum Titelgewinn bei, darunter ein Doppelpack in der ersten Halbzeit bei einem entscheidenden 3: 1-Sieg Juventus.