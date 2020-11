Neuer China-Wirbel um Marko Arnautovic

Marko Arnautovics Zukunft in China hängt offenbar am seidenen Faden. Shanghai streicht Star aus Champions-League-Kader.

ÖFB-Nationalteam statt China-Millionen? Seit Samstag weilt unser Superstar wieder in seiner Heimat und ist total happy.Doch während Arnautović beim Team weilt, brauen sich in China dunkle Wolken zusammen.Nach dem verpassten Meistertitel scheint die Stimmung zwischen Arnautović und seinem Trainer in Shanghai alles andere als gut zu sein.