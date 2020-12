'Nicht am selben Tisch wie Messi & Ronaldo'

Lewandowski sieht sich trotz Wahl zum Weltfußballer nicht auf einer Stufe mit Messi und Ronaldo.

Trotz seiner Wahl zum Weltfußballer sieht sich Robert Lewandowski noch nicht auf einer Stufe mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. "Messi und Ronaldo sitzen schon sehr lange am selben Tisch an der Spitze. Das macht sie unvergleichlich. Ich stelle mir mich aus dieser Sicht nicht neben ihnen vor", sagte der Stürmer von Triple-Sieger FC Bayern München in einem Interview mit "France Football".

"Wenn man aber die Zahlen von diesem Jahr nimmt und die davor, denke ich, dass ich in Bezug auf Leistung und erzielte Tore ziemlich gut bin", sagte der 32-Jährige und ergänzte: "Da ich nicht am selben Tisch wie Messi und Ronaldo sitze, kann ich sie einladen, bei mir zu essen."