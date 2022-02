Van Jefferson darf sich seit Sonntagnacht Super-Bowl-Sieger nennen. Sein Team, die Los Angeles Rams, bestätigte seine Favoritenrolle und setzte sich im Endspiel gegen die Cincinnati Bengals (23:20) durch. Doch Jeffersons Tag brachte neben dem großen NFL-Erfolg auch einen weiteren Glücksmoment: Der Receiver wurde auch noch Vater!

Plötzlich geschah es mitten im Spiel...

Jefferson hetzte über den Platz, ging mit den Rams auf Punktejagd. Seine Frau verfolgte unterdessen das Spiel von der Tribühne aus. Wichtiges Detail: Sie war hochschwanger! Plötzlich setzten die Wehen ein - Sie musste auf einer Trage aus dem Stadion gebracht werden.

Ohne zu zögern packte der Football-Star seine Tochter, sprintete aus dem Stadion und fuhr ins Krankenhaus nach. Im Netz kursiert dazu nun ein Video, das das fluchtartige Verlassen der Stadion-Katakomben zeigt.

Van Jefferson hustling out of the stadium to get to his wife in labor #SBLVI pic.twitter.com/0GDW0ceWLf