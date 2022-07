Ronaldo soll sich Botox in den Penis spritzen lassen

Gerüchten zu folge soll Cristiano Ronaldo mit Botox nachhelfen – allerdings nicht nur im Gesicht.

Dass Cristiano Ronaldo auf seinen Körper achtet, ist wohl unumstritten. Seinem jugendlichen Aussehen hilft er dabei künstlich nach: Der 37-Jährige lässt sich regelmäßig Botox spritzen, um kleinere Fältchen verschwinden zu lassen.

Doch die Botoxbehandlungen sollen sich laut einem Bericht des Magazins "La Razon" nicht nur auf das Gesicht beschränken. Ronaldo soll sich das Nervengift auch in den Pensi spritzen lassen, um ihn so zwei bis drei Zentimeter dicker zu machen. Das Ergebnis solle bis zu zwei Jahren anhalten, reversibel sein und keinen operativen Eingriff erfordern, heißt es in dem Bericht. Es sei jedoch nicht garantiert, dass die Behandlung tatsächlich den gewünschten Erfolg bringe.