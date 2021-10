Sex-Partys & Drogen! Maradona-Ex packt aus

Die zwei Seiten des Diego Maradona: ein begnadeter Fußballstar und Volksheld - ein Mann der Drogen, Alkohol und Frauen verfiel.

Vier Jahre lang war Mavys Álvarez die Freundin von Diego Maradona. Mit gerade einmal 16 Jahren lernte die Kubanerin die Fußball-Legende kennen, als dieser sich einem Drogenentzug auf der karibischen Insel unterzog. Der damalige Staatschef Fidel Castro hatte den berühmten Ex-Kicker sogar persönlich nach Kuba eingeladen.

In einem TV-Interview gibt die mittlerweile 37-Jährige erschütternde Details über ihre toxische Beziehung mit dem Superstar Preis. Alvarez schildert ihr Leben an Maradonas Seite und verrät dabei schockierende Geschehnisse, die nun kurz vor dessen Todestag am 25. November an die Öffentlichkeit gerieten.

„Ich wurde auf der Straße von einem Mann angesprochen. Der fragte mich, ob ich Maradona treffen wolle“, erinnert sich Álvarez. „Ich hatte eigentlich kein Interesse, aber er redete eine Stunde lang auf mich ein und versuchte, mich zu überreden. Es sei wichtig, Maradona zu helfen, er sei eine weltweit bekannte Persönlichkeit und ein Freund Kubas. Ich habe schließlich eingewilligt.“

Sex-Partys und Drogen

Maradona zeigte sich zunächst von seiner höflichen Seite, lud Mavys gesamte Familie zum Essen ein. Doch nur kurze Zeit später entwickelte sich das Leben mit Diego zum regelrechten Albtraum.

„Nachdem wir ungefähr sechs Monate zusammen waren, hat er immer häufiger versucht, mich dazu zu überreden, Kokain zu nehmen. Ich wollte ihm gefallen, habe das Zeug genommen. Heute weiß ich, dass das der größte Fehler meines Lebens war." Maradona sei eigentlich nach Kuba gekommen, um seine Drogensucht in den Begriff zu bekommen. Zu Beginn des Jahres wäre der Weltstar fast an einer Überdosis Kokain gestorben.

Doch das war anscheinend längst nicht alles, zu dem Mavys vom Argentinier getrieben wurde. So soll die damals 16-Jährige von Maradona gedrängt worden sein, an Sexpartys mit Freunden teilzunehmen. Doch sie sagte Nein! Zu einer Brust-OP lies sie sich aber dennoch überreden.

Probleme bei der Brust-OP

„Diego hatte mir gesagt, dass ich mit größeren Brüsten viel besser aussehen würde. Er wollte, dass ich sie in Kuba operieren lasse, in dem Haus, in dem er mittlerweile wohnte. Aber ich hatte Angst davor, also beschlossen wir, dass ich den Eingriff in Argentinien vornehmen lasse.“ Eine Ausreise-Genehmigung soll Castro persönlich erteilt haben.

Bei der OP im November 2001 traten jedoch Komplikationen auf, sodass sie statt der geplanten 20 Tage ganze zweieinhalb Monate in Buenos Aires blieben.

Die Schwierigkeiten in ihrer Beziehung hielten an. Maradona forderte sie sogar auf, das Studium abzubrechen: „Ja, das stimmt“, erzählt sie, „weil er keine College-Freundin wollte. Vielleicht hat es ihm nicht gefallen, dass ich morgens zur Schule musste." Im Jahr 2005 änderte sich jedoch alles, als Mavys ihren neuen Mann kennenlernt und sich von Maradona trennt. Doch der ehemalige Fußballstar versuchte es noch einmal, rief sie an. „Es war mitten in der Nacht“, so Álvarez, „aber ich habe aufgelegt“.