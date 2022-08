Stefan Kraft fliegt in den Hafen der Ehe

Skispringer Stefan Kraft hat am Samstag seine Freundin Marisa geheiratet.

Olympiasieger Stefan Kraft hat Ja gesagt: Am Samstag ehelichte der 29-jährige Salzburger seine langjährige Freundin Marisa in Goldegg im Pongau. Geheiratet wurde in Tracht im engsten Freundes- und Familienkreis.

„Wir sind ja schon sehr lange ein glückliches Paar und haben uns entschieden, dass jetzt ein super Zeitpunkt ist, im kleinen Kreis zu heiraten. Es war ein wunderschöner Tag mit unseren Familien und engsten Freunden. Marisa und ich sind überglücklich“, so Kraft in einer Aussendung.

Das frisch vermählte Paar genießt noch ein paar Tage der Ruhe, dann gehen für Stefan Kraft die sportlichen Sommervorbereitungen weiter.