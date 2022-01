Tennis-Ikone Evert an Krebs erkrankt

Das gab die 67 Jahre alte Amerikanerin am Samstag via Twitter bekannt.

Melbourne. Die frühere Weltklasse-Tennisspielerin Chris Evert ist an Eierstock-Krebs erkrankt. Das gab die 67 Jahre alte Amerikanerin am Samstag via Twitter bekannt. Sie wolle ihre Geschichte teilen, um anderen zu helfen, erklärte die einstige Weltranglisten-Erste. Sie sei glücklich, dass es früh erkannt worden sei und positive Ergebnisse der Chemotherapie erwartet würden, sagte die Tennis-Ikone. Evert führte während ihrer Karriere 260 Wochen die Weltrangliste an.