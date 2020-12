Im Live-TV erfuhr die Rapid-Legende vom Tod seines ehemaligen Trainers. Krankl zeigte sich davon sichtlich geschockt und konnte die Tränen nicht zurückhalten.

Otto Baric ist mit 88 Jahren in Zagreb verstorben. Kroatiens Fußballverband bestätigte am Sonntagabend den Tod von Österreichs ehemaligem Teamchef und mehrfachem Meistermacher bei Wacker Innsbruck, Rapid Wien und dem SV Salzburg. Gemäß kroatischen Medienberichten starb Baric in einem Krankenhaus in der Hauptstadt an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus.

Mehr dazu



+++ So trauert Österreichs Fußballwelt um Otto Baric



+++ Otto Baric ist tot: Trainer-Legende starb am Coronavirus



Sichtlich berührt von der Nachricht zeigte sich Fußball-Legende Hans Krankl. Er saß gerade live im TV, als er von der Todesnachricht Barics erfuhr. „Mir rennt die Ganslhaut auf“, war er total erschüttert. Er rang um Fassung und versuchte, die Tränen zu unterdrücken - doch es gelang ihm nicht. Krankl stand mit Rapid im Europacup-Finale 1985. Sein Trainer war damals Otto Baric. "Otto war ein super Trainer, einer meiner besten", so Krankl. "Er war ein super Mensch!", fügte er hinzu.

ÖFB-Boss Windtner: "Hat seine Ära geprägt"

Auch ÖFB-Präsident Leo Windtner würdigte den Ex-Teamchef: "Otto Baric war über viele Jahre für ganz Österreich eine regelrechte Leitfigur des Fußballs."



Windtner erinnerte an die Europacup-Finalspiele, die Baric mit Rapid und Salzburg bestritt. "Sie werden genauso unvergessen bleiben wie seine unverwechselbare und mitreißende Art. Otto Baric hat sein Ära geprägt und unglaublich viel für den österreichischen Fußball geleistet - auf Vereinsebene und beim Nationalteam. Er nimmt einen Ehrenplatz in der heimischen Fußballgeschichte ein", meinte der Oberösterreicher in einer Verbandsaussendung.



In der österreichischen Liga holte Baric mit Wacker Innsbruck, dem SK Rapid und dem SV Salzburg insgesamt siebenmal den Meistertitel. 1985 verlor "Otto Maximale" mit Rapid im Endspiel des Cups der Cupsieger, mit Salzburg unterlag er 1994 im UEFA-Cup-Finale. Mit Rapid wurde er insgesamt dreimal Meister, holte viermal den Cup und wurde dreimal Supercup-Sieger. In Kroatien gewann er mit Croatia Zagreb (nun Dinamo) ebenfalls einmal die Liga-Krone.