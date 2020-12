Otto Baric ist tot: So trauert Österreichs Fußballwelt

Trainer-Legende Otto Baric starb im Alter von 88 Jahren. Österreichs Fußballwelt zeigt sich schockiert.

Otto Baric ist tot. Diese Nachricht erschütterte am Sonntag Österreichs Fußballwelt. Der Kroate starb im Alter von 88 Jahren in Zagreb an einer schweren Lungenentzündung. Nachdem im Dezember bereits Fußball-Legende Diego Maradona und Fußball-Weltmeister Paolo Rossi starben, müssen Fans nun von dem nächsten Großen Abschied nehmen.

Otto Baric, auch "Otto Maximale" genannt, war allein in Österreich bei sechs österreichischen Clubs als Trainer und coachte von 1999 bis 2001 sogar das ÖFB-Nationalteam. Während seiner Zeit bei Rapid trainierte er Legenden wie Hans Krankl und Heribert Weber. Die Trauer bei seinen ehemaligen Spielern, Kollegen und Vereinen sitzt tief.

Hier ein paar Reaktionen

Hans Krankl stand mit Rapid im Europacup-Finale 1985. Sein Trainer war Otto Baric. „Mir rennt die Ganslhaut auf“, war er total erschüttert, als er die Todesnachricht bekam.

Genauso wie Peter Pacult, der damals neben Krankl stürmte. „Ich bin geschockt. Baric hat mich zu Rapid geholt. Er konnte die Spieler emotional aufbauen.“

Auch der jetzige Frankfurt-Trainer Adi Hütter feierte als Spieler mit Baric seine größten Erfolge. Mit Salzburg stand er im Europacup-Endspiel. „Ich verbinde mit ihm tolle Erinnerungen. Er ist mein Trainer-Vorbild. Er war nicht nur ein toller Motivator, sondern er konnte ein Spiel lesen wie kein anderer.“

"Der Fußball trauert um einen der ganz großen Trainer. Wir trauern um unseren Meistertrainer der die Austria auch im Europacup zu ungeahnten Höhen führte. Otto Maximale, wir danken dir!" - Austria Salzburg

"Ich hoffe Otto ruht in Frieden. Die Erinnerung an ihn wird ewig erhalten bleiben" - Toni Polster

"Die grün-weiße Familie trauert um einen großen Rapidler: Otto „Maximale“ Baric ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Mit Rapid wurde er 3x Meister, 4x Cup-Sieger, 3x Supercup-Sieger und erreichte er 1985 das Europacup-Finale. Ruhe in Frieden, Otto" - Rapid Wien