UFC-Star McGregor mit Baseball-Blamage

Superstar Conor McGregor ist dafür bekannt kräftig auszuteilen. Ob vor seinen Kämpfen im verbalen Duell oder später im Octagon, der UFC-Star lässt keine Gelegenheit aus seine Gegner mit Seitenhieben zu attackieren. Nun muss der exzentrische Ire allerdings beweisen, dass er auch einstecken kann. Ein blamabler Kurzauftritt im amerikanischen Baseball löste großes Gelächter im Netz aus.

Zum Geschehen: Der 32-Jährige durfte beim Spiel der Chicago Cubs den ersten Pitch werfen, eine Ehre, die nur wenigen Personen zu Teil wird. Doch anstatt sein Können mit dem Ball zu beweisen, wurde McGregor prompt zur Lachnummer. Sein Versuch landete meterweit neben dem Ziel!

Well we know Conor McGregor will never be a double champ in baseball pic.twitter.com/3wiodWIaVd