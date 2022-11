Untersuchung gegen Piquet nach Sager über Lula

Eine brisante Aussage nach der brasilianischen Präsidentschaftswahl könnte für Ex-Formel1-Weltneister Nelson Piquet Folgen haben

Ex-Formel-1-Weltmeister Nelson Piquet (70) sorgt in seiner Heimat Brasilien erneut für Aufregung. In einem in den Sozialen Netzwerken kursierenden Video äußert sich der Anhänger von Noch-Präsident Jair Bolsonaro zutiefst beleidigend über dessen Kontrahent und Wahlsieger Luiz Inácio Lula da Silva. Piquet sagte u.a., Lula gehöre "auf den Friedhof". Brasiliens Oberstaatsanwalt Paulo Roberto Galvao de Carvalho wies die Polizei deswegen an, eine Untersuchung einzuleiten.

Piquet habe mit seinen Kommentaren, die offenkundig von bekannten Bolsonaro-Slogans begleitet wurden, möglicherweise zu Gewalt gegen den neuen Präsidenten angestiftet, schrieb Carvalho. Die Bemerkungen seien nicht in einem privaten Rahmen gefallen, sondern bei einer Protestveranstaltung auf einem öffentlichen Platz. Als Prominenter hätte Piquet klar sein müssen, dass er Hunderttausende Menschen beeinflussen kann.

Im Sommer dieses Jahres waren ältere Aussagen aus einem Interview Piquets aufgetaucht, in denen er rassistisch über Formel-1-Superstar Lewis Hamilton gesprochen hatte. Darauf folgte ein Sturm der Entrüstung, die Formel 1 entzog dem dreifachen Weltmeister der 1980er-Jahre den Besucherstatus bei Grands Prix mit Zutritt zum Paddock. Nelson Piquet ist der Vater von Kelly Piquet, der Lebensgefährtin des aktuellen Weltmeisters Max Verstappen.