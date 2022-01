Verstappen auf Heli-Tour in Österreich

Am 20. März fällt der Startschuss für die Formel-1-Saison 2022. Zeit genug für Max Verstappen noch einen Urlaubstrip nach Österreich einzuplanen.

Mit seinem ersten Weltmeister-Titel ging Max Verstappen in die wohlverdienten Ferien. Der meisterliche Kampf mit Lewis Hamilton wurde erst in Abu Dhabi entschieden. Freilich schuftet der Niederländer schon für die neue Saison und befindet sich im Training. Freundin Kelly Piquet darf jedoch mit einem Liebestrip nicht zu kurz kommen.

Auf Instagram veröffentlicht der Formel-1-Star ein Foto mit seiner Herzdame im Helikopter. Die beiden haben wohl einen Höhentrip in den Bergen geplant. "Visit to Austria….more coming soon", schreibt der 24-Jährige.

Fans dürfen sich wohl noch auf weitere Schnappschüsse freuen ...