Vonn erholt: US-Ski-Star lässt die Hüllen fallen

Lindsay Vonn ist schon jetzt für den Sommer gerüstet: Der Ex-Skistar präsentiert sich in körperlicher Top-Form.

Der Wettkampftrubel ist für Ex-Ski-Queen Lindsay Vonn schon länger vorbei. Das hält die 36-jährige US-Amerikanerin aber nicht davon ab ihren Körper in Form zu halten. Beweise für ihre Fitness kann man aus ihrem letzten Instagram-Post entnehmen. Bei strahlender Sonne am Meer präsentiert die Ski-Beauty ihren beeindruckenden Sixpack im gelben Bikini.

In der Bildbeschreibung findet Vonn deutliche Worte gegenüber möglichen Neidern: "Ihr könnt über mich urteilen, wenn ihr wollt, aber ich habe im Gym hart trainiert und gebe Acht auf mich...". Und weiter: "Ich werde ein paar Bikini-Bilder posten, weil ich stolz auf mich bin."

Vonn kann auf große Wertschätzung ihrer Fans bauen. Schon über 200.000 User haben ihre Bilder-Collage mit einem Like versehen. In den Kommentaren wird ihr durchtrainierter Körper mit Flammen-Emojies gefeiert.

Dass die ehemalige Skirennläuferin auch nach ihrer Karriere einiges an Zeit in ihren Körper investiert, zeigt sie in diesem Beitrag: