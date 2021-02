Rückenprobleme zwingen den spanischen Superstar Rafael Nadal beim ATP-Cup-Duell gegen Australien zum Zuschauen.

Sorge um die Nummer 2 der Tenniswelt. Rafael Nadal musst seinen ersten Einsatz beim ATP-Cup gegen Austrlien absagen. Der Leader von Vorjahresfinalist Spanien trat stattdessen gegen die Lokalmatadoren aus Australien mit Pablo Careno Busta, der sein Auftaktspiel gegen John Milman 6:2, 6:4 klar gewann und Roberto Bautista Agut an. Auch Nadals Ersatzmann gewann sein Match. Er hatte allerdings gegen Alex de Minaur mehr Mühe als erwartet.

Nadal: "Hoffentlich geht es mir am Donnerstag besser"

Nadal beobachtete das geschehen aus der Box der Spanier, fieberte mit seinen Landsleuten mit. "Ich spiele heute nicht das erste Match des ATP Cup hier in Melbourne, da ich einen steifen unteren Rücken habe. Hoffentlich geht es mir am Donnerstag besser", beruhigte der 34-Jährige seine Fans auf Twitter.Im zweiten Gruppenspiel treffen die Iberer auf Griechenland, wo Nadal in zwei Tagen im Generationen-Duell auf Stefanos Tsitsipas treffen würde. Da kann man mit einem Sieg erneut ins Halbfinale einziehen und weiter vom Titel träumen, nachdem man sich im Vorjahr erst im Endspiel Serbien geschlagen geben musste.

Favoritensiege für Serbien und Russland

Auch in den anderen zwei Gruppen setzten sich die Favoriten durch. Serbien rang Kanada mit 2:1 nieder. Milos Raonic brachte die Noramerikaner nach einem 6:3, 6:4 gegen Dusan Lajovic in Führung. Der Weltranglistenführende Novak Djokovic konnte den Spieß allerdings umdrehen. Gewann sein Einzel gegen Denis Shapowalow 7:5, 7:5. Im Anschluss triumphierte er im Doppel mit Filip Krajinovic 7:5, 7:6 gegen das Duo Raonic/Shapovalov.

In der zweiten Night-Session zwischen Russland und Argentinien standschon nach den beiden Einzeln der Sieger fest: Andrej Rublew war gegen Guido Pella (6:1, 6:2) erfolgreich, Danil Medwedew fertigte Diego Schwartzman mit 7:5, 6:3 ab.