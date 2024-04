"Adios, Barcelona!" - Nadals emotionaler Abschied

Mit einem emotionalen Auftritt verabschiedete sich Tennis-Gigant Rafael Nadal vom Sandplatz-Klassiker aus Barcelona. Der 37-jährige Spanier war in Runde 2 gegen den Australier Alex de Minaur chancenlos.

"Ich hatte die Chance, mich hier auf dem Platz zu verabschieden, und das bedeutet mir sehr viel", so der zwölffache Barcelona-Sieger nach dem 5:7, 1:6 gegen De Minaur, dem ersten Australier, dem es gelang, Nadal auf Sand zu besiegen. Der wiederum ist in der katalanischen Metropole aus einer mehr als drei Monate langen Verletzungspause zurückgekommen. Nadal versicherte, er werde bei seiner Abschiedstour versuchen, sich weiter zu steigern: "Ich werde den nächsten Schritt in Madrid gehen, dann in Rom." Danach plant der French-Open-Rekordsieger seinen letzten großen Auftritt in seinem "Wohnzimmer": "Wenn es sich bei irgendeinem Turnier lohnt, alles zu geben und das Leben auf dem Platz zu lassen, dann in Paris."

100 Weltranglisten-Plätze gewonnen

Allein durch seinen am Dienstag eingefahrenen Auftaktsieg bei seinem wahrscheinlich letzten Barcelona-Antreten gegen den Italiener Flavio Cobolli machte Nadal weit mehr als 100 Plätze gut und wird in der Weltrangliste knapp außerhalb der Top 500 aufscheinen. Er benötigt per 10. Juni einen Platz in den Top 400, um sein Olympia-Ticket sicher zu haben. Das beruht auf einer neuen, zwei Gewinnern von Grand-Slam-Turnieren bevorzugende Regelung. Auch Dominic Thiem scheint derzeit auf diesen Passus hoffen zu müssen, "nur" ein Major-Titel könnte für ihn da aber zu wenig sein.

Ofner forderte Tsitsipas, verlor aber

Für Österreichs Nummer 1 Sebastian Ofner (ATP-Nr. 43) war in der 2. Barcelona-Runde ebenfalls Endstation: Der Steirer unterlag dem Weltranglisten-Siebenten Stefanos Tsitsipas (GRE-5) 4:6, 5:7.