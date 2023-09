Alcaraz zu stark für müden Zverev

Titelverteidiger Carlos Alcaraz setzte sich am Mittwochabend im Viertelfinale deutlich gegen den Deutschen Alexander Zverev durch und stürmt erneut ins Halbfinale der US Open in New York.

Das Herren-Einzeln bei den US Open in New York steuert weiter auf ein Traumfinale zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Nach dem serbischen Grand-Slam-Rekordsieger überstand auch der spanische Noch-Weltranglistenerste das Viertelfinale ohne Satzverlust. Für Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev war jedoch nach 2:30 Stunden in drei Sätzen 3:6, 2:6, 4:6 Endstation.

Zwei Tage nach dem epischen Sieg gegen den Italiener Jannik Sinner über mehr als viereinhalb Stunden fehlte Zverev in New York die Kraft, um gegen Alcaraz zu bestehen. Dazu wirkte der 26-Jährige angeschlagen und ließ sich nach dem zweiten Satz am linken hinteren Oberschenkel behandeln. Keine unbekannte Verletzung.

Schon bei den French Open in Paris ereilte ihn das gleiche Schicksal. Da ging er angeschlagen ins Halbfinale gegen den Norweger Casper Ruud, das er ebenso klar verlor. Zverev muss damit weiter auf seinen ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier warten. "Es ist wieder dasselbe Bein. Ich hatte vorher nie Muskel-Verletzungen, jetzt immer mal wieder was. Darüber muss ich mir Gedanken machen. Das ist auch was für die Zeit nach der Saison, was ich tun kann, um wieder auf das physische Level zu kommen, auf dem ich war", so der Deutsche.

Youngster fordert nun Medwedew

Alcaraz trifft in der Runde der besten Vier nun am Freitag auf den Russen Daniil Medwedew. Der als Nummer drei gesetzte hat sich im Russen-Duell mit seinem Freund und Taufpaten seiner Tochter Andrej Rublew nach 2:47 Stunden mit 6:4,6:3,6:4 durchgesetzt. Trotz Sieg beschwerte sich der 27-Jährige aufgrund der schwülen Bedingungen im Flushing Meadows: "Irgendwann stirbt hier noch einer auf dem Platz. Es war brutal, das einzige Gute bei diesen Bedingungen war, dass wir leiden mussten." Medwedew qualifizierte sich damit für sein viertes Semifinale in Flushing Meadows. 2021 hat Medwedew als Nachfolger von Dominic Thiem bei den US Open seinen bisher einzigen Major-Titel gewonnen.