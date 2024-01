Grünes Licht von Djokovic für "Mission 25"

Titelverteidiger Novak Djokovic hat kurz vor Beginn der Australian Open Entwarnung gegeben.

Die Probleme am Handgelenk, die die Nummer eins der Tennis-Welt zuletzt behindert hatten, seien weitgehend auskuriert, sagte Djokovic am Samstag in Melbourne. "Ich habe gut trainiert und bin im Moment schmerzfrei", sagte Djokovic (36). "Es sieht alles gut aus. Mal sehen, wie es sich entwickelt, wenn die Belastung im Turnierverlauf größer wird. Aber im Moment ist alles in Ordnung."

Djokovic hat zehn seiner 24 Grand-Slam-Titel in Melbourne geholt. Die Australian Open sind daher sein Lieblingsturnier. "Ich war auf keinem Platz der Welt erfolgreicher als hier in der Rod Laver Arena", sagte der Serbe. "Hoffentlich kann ich an die Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen, denn da war mein Level sehr hoch." Djokovic bekommt es an diesem Sonntag (9.00 Uhr/Eurosport, ServusTV) in der ersten Runde mit dem kroatischen Qualifikanten Dino Prizmic zu tun.

Bekannt ist inzwischen auch die Spieleinteilung der beiden einzigen Österreicher in den Einzelbewerben: Dominic Thiem spielt bereits am Montag in der Nightsession auf dem zweitgrößten Court gegen Felix Auger-Aliassime (CAN-27). Im zweiten Spiel nach 09.00 Uhr MEZ (live ServusTV) spielt er in der Margaret Court Arena. Sebastian Ofner, der auf den Australier Thanasi Kokkinakis trifft, spielt seine erste Runde erst am Dienstag.