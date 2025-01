Einzige Vertreterin: Grabher scheitert in der ersten Runde

Julia Grabher ist am Dienstag auch bei ihrem zweiten Antreten im Hauptbewerb der mit 58,29 Millionen Euro dotierten Australian Open gleich zum Auftakt gescheitert.

Die 28-jährige Vorarlbergerin unterlag in Melbourne der Chinesin Wang Xiyu nach 80 Minuten mit 1:6,5:7. Wang stellte damit im Head-to-Head mit Grabher auf 1:1. Die Österreicherin hat in bisher fünf Major-Hauptbewerben nur einmal die zweite Runde (Roland Garros 2023) erreicht.

Der Schützling von Günter Bresnik zeigte sich danach selbstkritisch. "Ich bin ganz schlecht ins Match gestartet. Sie hat mich komplett überrascht und hat ganz anders gespielt als das letzte Mal. Viel schneller, sie ist auch schnell auf den Punkt gegangen. Da bin ich überhaupt nicht reingekommen", erklärte Grabher. Sie habe auch nicht gut serviert und retourniert. "Trotzdem habe ich dann versucht reinzufighten, was mir dann teilweise gelungen ist, am Ende des Tages war es einfach zu wenig."

Die Weltranglisten-108. nahm der Vorarlbergerin (WTA-415.) gleich im Auftaktgame den Aufschlag ab und schaffte zum 4:1 das Doppelbreak. Satz eins war mit einem weiteren Aufschlagverlust Grabhers zu Null zum 1:6 nach nur 26 Minuten vorbei. Auch im zweiten Durchgang geriet Grabher rasch mit 0:3 in Rückstand, doch bei 2:4 erfing sie sich und konnte noch ausgleichen. Eine Führung gelang ihr aber nicht mehr. Bei 6:5 gelang Wang das entscheidende Break zum Sieg.

Grabher spielt bis Ende März vier größere Turniere

Grabher hat nun von ihrer Verletzungspause noch vier Turniere, bei denen sie ihr "protected ranking" nutzen kann. "Ich muss die bis Ende März verbrauchen", weiß die Dornbirnerin. Daher werde sie bis dahin mindestens vier größere Turniere spielen. Sie bedauerte, dass sie ihre guten Trainingsleistungen sowie auch gute Matches zuletzt in Auckland (Achtelfinale) nicht bestätigen konnte. An ihrem Ehrgeiz hat sich jedenfalls nichts verändert, versicherte Grabher. "Ich habe fast ein Jahr nicht gespielt, natürlich ist das Feuer immer noch da. Ich hab es heute nicht zeigen können, aber ich versuche, es in den nächsten Wochen besser zu machen."

Grabher war Österreichs einzige Vertreterin, bei Frauen und Männern, in den Einzelbewerben der diesjährigen Australian Open. Im Männer-Doppel treten noch Alexander Erler mit dem Deutschen Andreas Mies und Lucas Miedler mit dem Mexikaner Santiago Gonzalez an.