Tennis-Ass reiste mit positivem Corona-Test ein

Der Russe Andrej Rublew ist offenbar problemlos mit einem positiven Corona-Test in Australien eingereist.

Andrey Rublev bestätigte gegenüber "Sport Klub", dass er vor seiner Ankunft in Australien positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Nach eigenen Angaben sei der Krankheitsverlauf milde gewesen. Der Russe habe sich mehr als zehn Tage in Isolation begeben. Grund für die ermöglichte Einreise sei eine Ausnahmegenehmigung. Nach der Abschiebung von Novak Djokovic sorgt der Fall für Irritationen.

"Als ich nach Australien geflogen bin, war ich immer noch positiv, aber das Niveau von Covid, ich werde nicht lügen, es war sehr niedrig und nicht gefährlich."

In diesem Szenario scheint eine Ausnahmefall zu greifen. Laut der Website des Gesundheitsministeriums der australischen Regierung können internationale Reisende, die Covid hatten und sich erholt haben, aber immer noch positiv getestet werden, eine medizinische Ausnahmegenehmigung beantragen. Das schien bei Rublev der Fall gewesen zu sein - der Russe hatte keine Probleme: "Ich durfte das Land betreten. Außerdem habe ich mehr als zehn Tage in Quarantäne verbracht."

Russe vollständig geimpft

Die Regelung sieht im Normalfall vor, dass Einreisende ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen, das nicht später als drei Tage vor dem Flug durchgeführt wurde. Zudem sei eine Bescheinigung erforderlich. Diese müsse "eine Erklärung enthalten, dass die Person das als Covid-19 bekannte Coronavirus hatte, aber jetzt genesen ist und nicht als ansteckend gilt", so der Wortlaut der Website. Nach seinem positiven Test am 26. Dezember gab Rublev auf Twitter bekannt, dass er vollständig geimpft sei und sich vor dem Turnier in Isolation befinde.

Nach der Saga um Novak Djokovic, der nach einem langwierigen Prozess letztlich aus Australien abgeschoben wurde, erscheint die Einreise Rublevs überraschend unkompliziert.