Erster Sieg nach Comeback! Ofner steht im Girona-Achtelfinale

Österreichs Nummer eins ist zurück! Sebastian Ofner gewann beim ATP Challenger in Girona den Argentinier Juan Manuel Cerundolo mit 7:6(4), 6:4 und feiert damit nicht nur seinen ersten Tenni-Toursieg nach seinem Comeback, sondern löst auch das Achtelfinalticket.

Nach seinem Comeback in der vergangenen Woche in Murcia setzt Sebastian Ofner seine Rückkehr auf die Tour mit einem weiteren Challenger-Turnier in Girona fort. Dort bezwang der 28-jährige Steirer den an Nummer 8 gesetzten Argentinier Juan Manuel Cerundolo, den jüngeren Bruder von Francisco, nach hartem Kampf in knapp zwei Stunden mit 7:6(4), 6:4. Im Achtelfinale trifft Ofner nun entweder auf seinen Landsmann Lukas Neumayer oder den Portugiesen Henrique Rocha.

Erster Sieg seit Juli

Im zweiten Satz lag Ofner, aktuell die Nummer 131 der Welt und nur fünf Plätze hinter Cerundolo (ATP-123.), mit einem Break in Führung, konnte den Vorsprung jedoch nicht sofort ins Ziel bringen. Doch beim Stand von 5:4 unterlief dem Argentinier der entscheidende Fehler – das Break bedeutete zugleich das Matchende nach 1:57 Stunden.

Österreichs Nummer eins war nach Operationen an beiden Fersen im vergangenen Herbst erst in der Vorwoche in Murcia auf die Tour zurückgekehrt, vorerst auf Challenger-Niveau. Dort scheiterte er allerdings gleich in Runde eins. Der Sieg über Cerundolo war nun sein erster Erfolg seit dem Erstrundensieg bei den Olympischen Spielen in Paris am 28. Juli des Vorjahres – ein wichtiger Schritt zurück in die Erfolgsspur.