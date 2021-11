Tsitsipas zog sich von ATP Finals zurück

Der Grieche ist am rechten Ellbogen verletzt. Tsitsipas ist nach dem Italiener Matteo Berrettini bereits der zweite Spieler, der verletzungsbedingt aus dem Saisonfinalturnier ausgestiegen ist.

Der Brite Cameron Norrie, die aktuelle Nummer 12 der Weltrangliste, wird den Platz von Tsitsipas erben.

Tsitsipas on his withdrawal from the #NittoATPFinals due to an elbow injury pic.twitter.com/aaGgjOVkoN