Nadal bekommt Statue in Roland Garros

Der Sandkönig Rafael Nadal bekommt ein würdiges Denkmal in Roland Garros.

Eine derartige Ehre wird aktiven Sportlern eher selten zuteil: Vor Beginn der French Open in Paris hat man dem erfolgreichsten Sandplatz-Tennisspieler in der Geschichte von Roland Garros eine Statue gewidmet. Rafael Nadal war bei der Enthüllung am Freitag selbst anwesend. Das Werk steht vor dem neuen zentralen Eingang am umgestalteten "Garten der Musketiere".

A group effort to achieve greatness ????



Rafael Nadal, Jordi Díez Fernandez, Gilles Moretton & Guy Forget ????#RolandGarros pic.twitter.com/LoloGKrnDZ — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2021

Nadals Statue aus Stahl ist drei Meter hoch und fast fünf Meter breit und zeigt ihn bei einem seiner typischen Schläge. Nadal hält bei 13 French-Open-Triumphen und kämpft ab Sonntag um seine 14. Trophäe.



Im Zuge der Enthüllung wurden auch Statuen des Flugpioniers Roland Garros sowie die vier "Tennis-Musketiere" Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Coche und Rene Lacoste präsentiert.