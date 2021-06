Paris krönt heute neue Tennis-Queen

Anastasia Pawljutschenkowa kracht im French-Open-Finale auf Barbora Krejcíková.

Im French-Open-Finale wartet heute (15 Uhr, ORF Sport+) eine echte Überraschung. Sowohl für Anastasia Pawljutschenkowa (RUS) als auch Barbora Krejčíková (CZE) ist es die Endspielpremiere bei einem Grand-Slam-Turnier.

Pawljutschenkowa: "Ist sehr spezieller Moment"

Für beide Damen war der Weg ins Finale von Roland Garros kein leichter. "Es war ein langer Weg, das ist definitiv ein sehr spezieller Moment für mich, es ist sehr emotional", gab Pawljutschenkowa nach ihrem 7:5-, 6:3-Aufstieg gegen die Slowenin Tamara Zidanšek am Donnerstag zu Protokoll. Die 29-Jährige ist nunmehr die erste Russin seit Maria Scharapowa 2015 bei den Australian Open, die bei einem Grand-Slam-Event das Endspiel erreicht hat - und das bei ihrer 52. Major-Teilnahme. Zwölf WTA-Turniersiege hat sie bereits in der Tasche. Heute soll im ersten Karriereduell mit Krejčíková endlich der große Coup folgen.

Underdog Krejcíková will erneut überraschen

Davon träumt auch die Tschechin, deren Halbfinale gegen Maria Sakkari (GRE) einem Thriller glich. Im dritten Satz stand sie bei 3:5 bereits vor dem Aus. Doch ein abgewehrter Matchball verschaffte noch einmal Schwung und brachte sie nach 3:18 Stunden hauchdünn (7:5,4:6,9:7) doch noch ins Finale.

Nun will die 25-Jährige ebenfalls Geschichte schreiben: Als letzte Tschechin siegte Hana Mandlikova 1981 in Paris. Nach Krejčíkovás ersten Turniersieg in Straßburg sagt sie nun in Paris Pawljutschenkowa den Kampf an.