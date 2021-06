Serena Williams: Versteckte Botschaft an Schuhen

Serena Williams glänzt bei den French Open nicht nur mit ihrem Tennis - ihre extravaganten Outfits finden in Paris ein neues Highlight.

"Fast ein Kunstwerk" seien ihre Schuhe, die extra von Sportausrüster Nike für Paris 2021 angefertigt wurden. In der Tat erscheinen die Treter bei genauem Hinschauen sehr speziell. Persönliche Botschaften, persönliche Zeichen und eine ganz spezielle Botschaft: „Je ne m‘arrêterai jamais“, ist dort zu lesen. Sinngemäß übersetzt: „Ich werde nie aufhören, zu kämpfen.“

Nur noch ein Titel zum Rekord

Für die Fans auf Instagram ist es ein Zeichen: Serena will weiter kämpfen um den lang ersehnten 24. Grand-Slam-Titel zu ergattern. 23 hat sie schon in der Tasche, einen braucht sie noch, um den scheinbar unerreichbaren Ewig-Rekord von Margaret Court zu egalisieren. Serena weiß wie es geht: 2002, 2013, 2015 konnte sie sich bereits auf dem Sandplatz durchsetzen. Mit 39 Jahren wäre wohl ein Sieg 2021 ihr Bedeutendster in Paris.