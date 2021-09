Kürzere Toilettenpausen bei ATP-Tour

Die überlangen Toilettenpausen von Tennis-Star Tsitsipas brachten ihm den Spitznamen "Pipipas" ein. Nun zieht ATP Konsequenzen und sieht eine Änderung der Richtlinien vor.

Überlange Pausen für Toilettengänge oder Behandlungen von Verletzungen könnten auf der ATP-Tour der Männer ab Jänner der Vergangenheit angehören. Ein Vertreter der ATP, die Tennis-Organisation der Männer, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass eine Änderung der Richtlinien kommen werde. Bei den US Open zuletzt in New York hatte vor allem Stefanos Tsitsipas mit überlangen WC-Pausen für Verärgerung nicht zuletzt bei seinen Gegenspielern wie Andy Murray gesorgt. Auch Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem erlaubte sich einen kleinen Seitenhieb in Richtung des Griechen...