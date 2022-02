Lässt sich Djokovic jetzt doch impfen?

Rafael Nadal ist wieder vorne! In der ewigen Bestenliste an Grand-Slam-Titel überholt er mit 21 Triumphen Novak Djokovic und Roger Federer. Rekorde als Antrieb für eine Impfung von Djokovic?

21 Grand-Slam-Titel - eine Marke, die bislang nur Rafael Nadal geschafft hat! Vor den Australian Open lagen die "big three" mit je 20 Titeln gleichauf an der Spitze. Der große Favorit Novak Djokovic wurde die Teilnahme bekanntlich verwehrt. Es war ein wahrer Tennis-Krimi um die Einreise des Serben. Das nun Nadal den Rekord inne hat, dürfte Djokovic nerven. Ein Ansporn genug um sich impfen zu lassen?

Sein Umfeld glaubt, dass bei dem "Djoker" aktuell ein Umdenken stattfindet. Daniel Müksch, der eine Biografie über den Tennis-Superstar verfasst hat, bestätigt das auf ServusTV.

Antonitsch: "Wo will der spielen?"

Klar ist: Für zukünftige ATP-Turnieren wird es ohne Impfung schwierig. "Vielleicht hat auch das Finale in Melbourne etwas dazu beigetragen. Die 21 von Rafael Nadal treibt ihn an, keine Frage", so Müksch weiter. Alexander Antonitsch gibt als Turnierdirektor von Kitzbühel Einblicke über zukünftige Turniere: "Wir haben ein Update bekommen, was in Paris passieren wird. Bei den French Open dürfen nur Vollgeimpfte teilnehmen. Den Genesenen-Status haben sie auf drei oder vier Monate reduziert." In Rom, Großbritannien und Madrid sieht es ähnlich aus. Antonitsch stellt zurecht die Frage auf Servus TV: "Wo will der spielen?" Für Djokovic stehen zunächst die ATP-Turniere in Dubai und Doha an, wo auch Ungeimpfte teilnehmen dürfen.

Während dem Wirbel um seine Einreise sorgte die Familie von Djokovic zudem für skurrile Auftritte. Sein Vater verglich ihn mit Jesus, serbische Volkslieder wurden gesungen, als Nationalheld wurde er gefeiert. Müksch sagt darüber: "Djokovic würde sich öffentlich nie gegen seinen Vater stellen. So ist er erzogen worden. Auf der anderen Seite billigt er auf keinen Fall, was in Belgrad während der verrückten Tage von Melbourne passiert ist. So eng ist das Verhältnis zwischen den beiden nicht mehr."

Fair: Djokovic gratulierte Nadal