Nach Einreise-Eklat: Djokovic will jetzt auspacken

Rafael Nadal siegte beim ersten Tennis-Grand-Slam des Jahres, die Schlagzeilen vor dem Turnier hatte aber Superstar Djokovic sicher. Nach seiner gescheiterten Einreise will er jetzt auspacken.

Es war der Aufreger der Australien Open Anfang Jänner. Der Ungeimpfte Novak Djokovic wollte nach Australien einreisen und beim ersten Tennis-Grand-Slam antreten. Nach langen Diskussionen wurde Djokovic einen Tag vor Beginn des Turniers des Landes verwiesen. Eigentlich dürfen nur Geimpfte Personen nach Australien einreisen, eine Ausnahmeregelung erhilet Djokovic trotz seines Genesenen-Status nicht. Seit seiner Ausreise meldete sich der Serbe zu den Vorfällen in Australien nicht zu Wort. Doch das soll sich jetzt ändern.

"Ich werde in sieben bis zehn Tagen näher darauf eingehen, was dort passiert ist", so Djokovic im Rahmen eines Treffens mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic an. Auch um seinen Impfstatus hatte es lange Rätselraten gegeben. Mittlerweile ist klar, Djokovic ist (noch) nicht geimpft. Ein Umdenken bei Djokovic könnte eingesetzt haben, haben bereits die Verantwortlichen der French Open wissen lassen, lediglich Geimpfte Spieler antreten zu lassen. Mit einer Impfung würde Djokovic alle Probleme beseitigen.