Thiem trifft zum Auftakt auf Norrie

Dominic Thiem startet am Mittwoch gegen den Briten Cameron Norrie in Lyon.

Am 30. Mai starten in Paris die French Open und dafür will sich Dominic Thiem beim ATP250er-Turnier in Lyon jetzt noch den letzten Feinschliff holen. Nach seiner rund siebenwöchiger Turnierpause erreichte der Niederösterreicher in Madrid das Halbfinale (3:6, 4:6 gegen Alexander Zverev) und in der Vorwoche in Rom das Achtelfinale (4:6, 7:6, 6:7 gegen Lorenzo Sonego). Zum Auftakt bekommt es Thiem mit Cameron Norrie zu tun. Der Brite setzte sich am Montag im Erstrunden-Duell mit dem Franzosen Corentin Moutet mit 7:5,6:3 durch. Thiem hatte in Runde eins ein Freilos. Der 25-jährige Norrie ist Linkshänder und zum zweiten Mal Gegner des US-Open-Champions. Das bisher einzige Aufeinandertreffen hatte Thiem 2018 in Acapulco auf Hartplatz 6:3,5:7,7:5 gewonnen.

Gute Erinnerungen: 2018 siegte Thiem in Lyon

An Lyon hat Thiem jedenfalls gute Erinnerung: 2018 konnte er das Turnier in Frankreich für sich entscheiden. Doch heuer ist das Feld erstklassig besetzt: NebenThiem sind mit Stefanos Tsitsipas, Diego Schwarztman, David Goffin und Gael Monfils gleich vier aktuelle oder ehemaliga Top10-Spieler in Frankreich am Start.