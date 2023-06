Fix: Zverev und Medwedew kommen nach Wien

Rund vier Monate vor den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle freuen sich die Veranstalter über namhafte Verpflichtungen: Mit dem russischen Titelverteidiger Daniil Medwedew und dem Deutschen Alexander Zverev kehren die vergangenen beiden Sieger zu Österreichs größtem Tennisturnier zurück.

Zudem laufen auch die italienischen Stars Jannik Sinner und Lorenzo Musetti beim mit 2,559 Mio. Euro dotierten ATP-500-Turnier in Wien ein.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Teilnahme der letzten beiden Sieger der Erste Bank Open am heurigen Turnier feststeht. Daniil Medvedev und Alexander Zverev haben in Wien nicht nur erfolgreich gespielt, sondern auch die Fans mit ihrem attraktiven Tennis begeistert", erklärte Turnierdirektor Herwig Straka in einer Aussendung vom Mittwoch. Bei Sinner und Musetti seien sich "alle Experten einig, dass beide eine große und erfolgreiche Zukunft vor sich haben".

Für die kommenden Wochen und Monate werden weitere Zusagen von Topstars erwartet und man werde wieder ein sehr attraktives Teilnehmerfeld präsentieren können, so der Steirer. Tickets für das Turnier vom 21. bis 29. Oktober sind bereits erhältlich, u.a. über www.oeticket.com.