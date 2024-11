Internet rätselt über Tennis-Guru Djokovic

Während die Top-8 des Jahres in Turin um den ATP-Finals-Titel kämpfen, fehlt Titelverteidiger Novak Djokovic! Der Serbe hat wegen einer Verletzung abgesagt – doch von Pause keine Spur: Stattdessen sorgt Djokovic mit spektakulären Trainingstechniken für Aufsehen im Netz.

Novak Djokovic blieb im Jahr 2024 zwar ohne Grand-Slam-Titel, doch mit der Olympia-Goldmedaille in Paris ging für den 34-jährigen Tennis-Star ein großer Traum in Erfüllung. Auf die Teilnahme an den ATP-Finals verzichtete der Rekord-Grand-Slam-Sieger allerdings. "Es ist eine Ehre, sich für die Finals zu qualifizieren. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, doch aufgrund einer anhaltenden Verletzung werde ich nicht spielen. Entschuldigung an alle, die geplant hatten, mich spielen zu sehen. Ich wünsche allen Spielern ein großartiges Turnier", schrieb der siebenmalige Turniersieger letzte Woche auf Instagram.

»Djoker« mit irrer Netz-Show

Schon im Saisonendspurt hatte Djokovic angedeutet, dass Turniere wie die ATP-Finals keine große Bedeutung mehr für ihn haben. "Was mich betrifft, so bin ich mit diesen Turnieren in meiner Karriere fertig", betonte der Serbe in Bezug auf das Treffen der besten acht Spieler zum Saisonabschluss. Der aktuelle Weltranglisten-Sechste will sich künftig nur noch auf die Grand Slams und den Davis Cup konzentrieren. Dafür setzt der "Djoker" teils auch auf skurrile Methoden.

Meditation spielt für ihn schon lange eine wichtige Rolle. „Meditation ist essenziell für mich, sie ist einer der wichtigsten Bestandteile meines Alltags, nicht nur im Training oder auf dem Platz“, erklärte der Serbe einst. Aber was er jetzt auf Instagram zeigte, sprengt wirklich jede Vorstellung: Djokovic meditierte in einem Spagat auf einem Tennisnetz! Ja, richtig gelesen! Ob das der Schlüssel zu weiteren Triumphen ist? Bei Djokovic wundert uns mittlerweile gar nichts mehr!