Knalleffekt: Dominic Thiem kehrt zu seinem Vater zurück

Unser US-Open-Sieger beendet die Zusammenarbeit mit Benjamin Ebrahimzadeh.

Jetzt ist es offiziell: Der deutsch-iranische Tenniscoach ist nach einem Jahr nicht mehr Thiem-Coach. Ebrahimzadeh übernahm im März 2023 den Trainerposten von Nicolas Massu. Die großen Erfolge blieben aber aus. Zur Buche steht ein Final-Einzug bei den Generali-Open in Kitzbühel und die Rückkehr in die Top-100.

Bresnik, Muster, Massu als bisherige Trainer

Der neue Touring-Coach soll in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden, Vater Wolfgang Thiem übernimmt das Training in Österreich. Ebrahimzadeh ist nach Nicolas Massu, Thomas Muster und Günther Bresnik der vierte ehemalige Trainer des Niederösterreichers, der 2020 die US Open in New York gewann.