Linienrichterin k.o. geschossen: Djokovic bei US Open disqualifiziert!

Der bei den Tennis-US-Open als Nummer eins gesetzte Novak Djokovic ist während seines Achtelfinalspieles disqualifiziert worden. Der Serbe schoss im Spiel gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta einen Ball blind nach hinten weg und traf damit eine Linienrichterin, die zu Boden ging. Nach minutenlangen Diskussionen auf dem Platz mit Supervisor und Schiedsrichtern verließ Djokovic den Platz.



Djokovic hatte nach vergebenen Satzbällen aus Frust reagiert. Carreno-Busta zog damit in die Runde der letzten acht ein.

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg